أوضحت مصادر أمنيّة لصحيفة "الشرق الأوسط"، بموضوع تحرّك الأجهزة الأمنية لوقف الصيارفة غير الملتزمين بالتعاميم الرسمية، "أنّها حتّى الآن لم تتلقَّ أي شيء جديد".
وشدّدت على أنّ "الإجراءات الّتي كانت تتّبعها في السابق لتوقيف الصيارفة المخالفين لشروط العمل وللمضاربة في السوق لا تزال سارية"، لافتةً إلى أنّ "لدى رصد أي مخالفة، نخابر القضاء ونعمل وفق إشارته لتوقيف المخالفين".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر أمنية للشرق الأوسط: إجراءاتنا لتوقيف الصيارفة المخالفين لشروط العمل وللمضاربة بالسوق لا تزال سارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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