مصادر أمنية للشرق الأوسط: إجراءاتنا لتوقيف الصيارفة المخالفين لشروط العمل وللمضاربة بالسوق لا تزال سارية

أوضحت مصادر أمنيّة لصحيفة "الشرق الأوسط"، بموضوع تحرّك ​الأجهزة الأمنية​ لوقف الصيارفة غير الملتزمين بالتعاميم الرسمية، "أنّها حتّى الآن لم تتلقَّ أي شيء جديد".

وشدّدت على أنّ "الإجراءات الّتي كانت تتّبعها في السابق لتوقيف الصيارفة المخالفين لشروط العمل وللمضاربة في السوق لا تزال سارية"، لافتةً إلى أنّ "لدى رصد أي مخالفة، نخابر ​القضاء​ ونعمل وفق إشارته لتوقيف المخالفين".