الجمهورية: التشكيلات القضائية ما زال موضوعة على نار حامية وصدورها قد يتم بوقت قريب جدا

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "موضوع ​التشكيلات القضائية​ ما زال موضوعًا على نار حامية، وأنّ صدورها قد يتمّ في وقت قريب جدًّا".

ولفتت مصادر مواكبة لهذا الموضوع إلى "اجتماع سيُعقد اليوم بين وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ و​مجلس القضاء الأعلى​ للبحث في هذه التشكيلات". وكشفت مصادر وزاريّة لـ"الجمهورية"، أنّ "خِلافًا لكلّ ما أحاط التشكيلات القضائية من كلام وتفسيرات والتباسات، فإنّ هذه التشكيلات على طريق الصدور في القريب العاجل، وربّما قبل نهاية الأسبوع الحالي".

وأشارت إلى أنّ "مشروع التشكيلات موجود حاليًّا في عهدة نجم، الّتي يُفترض أن تضع حولها مجموعة ملاحظات عامّة، ومن دون أن تتدخّل في الصيغة المطروحة من قِبل مجلس القضاء الأعلى، أو في أي من الأسماء الواردة فيه، على أن ترفعها إلى رئيس الحكومة ​حسان دياب​، الّذي سيقوم بدوره بتوقيع هذه التشكيلات فور ورودها إليه، ومن دون أن يطّلع على الأسماء الواردة فيها، أو يسجّل أي ملاحظات أو يطرح أي تعديلات على اي اسم؛ وتُحال بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لتوقيعها".