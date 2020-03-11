بايدن يخاطب ساندرز: معًا سوف نهزم ترمب

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واشنطن: مد جو بايدن المرشح الديموقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية يده إلى بيرني ساندرز الثلاثاء ليقول له إن باستطاعتهما العمل معًا لإنزال الهزيمة بالرئيس دونالد ترمب في انتخابات نوفمير.

وفي كلمة له بعد فوزه بمندوبي ثلاثة ولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي الثلاثاء قال بايدن إنه وساندرز يتشاطران "هدفًا مشتركًا".

وأضاف "أود أن أشكر بيرني ساندرز ومناصريه على شغفهم وطاقتهم التي لا تنضب". وتابع "معًا سوف نهزم دونالد ترمب (...) وسوف نوحد هذه الأمة".

تابع بايدن كلامه أمام مؤيديه المحتفلين في فيلادلفيا وزوجته جيل إلى جانبه قائلًا "الليلة نحن أقرب خطوة من إعادة الاحترام والكرامة والشرف إلى البيت الأبيض. هذا هو هدفنا النهائي".

وأشارت توقعات التصويت إلى أن نائب الرئيس السابق فاز بسهولة على ساندرز في ميشيغان، التي تعد الجائزة الكبرى في هذه الجولة من أجل نيل ترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة.

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كان ساندرز قد تغلب على هيلاري كلينتون في هذه الولاية الشمالية قبل أربع سنوات، لكن النتائج الأولية تشير إلى أن بايدن المعتدل تفوق على السيناتور اليساري بأكثر من 10 نقاط.

هذا هو الفوز الثالث المرجح لبايدن هذه الليلة، بعد ولايتي ميسيسيبي وميسوري، والأكبر في هذا اليوم من الانتخابات التمهيدية التي تشمل ست ولايات.

كتب بايدن على تويتر "شكرًا ميشيغان". وقبل انتخابات الثلاثاء كان بايدن قد جمع 670 مندوبًا مقابل 574 لساندرز.

ولا يزال أمامهما نحو أكثر من نصف 57 جولة انتخابات تمهيدية، وعلى المرشح الفائز أن يجمع 1.991 مندوبًا لضمان نيل ترشيح الحزب.

وأشار موظفون في حملة ساندرز إلى أن أيًا من المرشحين لم يصل بعد إلى منتصف الطريق لتحقيق هذا الهدف، متعهدين بمواصلة المعركة. وقالت نينا تيرنر الرئيسة المشاركة لحملة ساندرز "أكثر من نصف الولايات في البلاد لم تصوّت بعد. لا، الأمر لم ينته بعد".

