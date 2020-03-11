شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بسرعة تطوير مكاتب الشهر العقارى للقضاء على التكدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلبي مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد وتأثيث مكاتب البريد، وأزمة عدم وجود مقار فى بعض المناطق مما يتسبب فى التكدس الكبير فى بعض المكاتب، وتردى الخدمة بشكل واضح، فى واحدة من أبرز الملفات الخدمية والحيوية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف الشهر العقارى يحظى باهتمام كبير، ولكن لم يتم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، فعلى الرغم من الإعلان عن خطة تطوير من قبل ولكن لم يتم الشروع فى تنفيذها على الأرض، وهناك عجز كبير فى خريطة توزيع المكاتب على مستوى الجمهورية، وهذا الأمر يستوجب سرعة البت فى هذه الأزمة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أنه على الرغم من مناقشة هذا الأمر تحت القبة إلا أن الأمر يم تنعكس فى صورة الخدمة المقدمة للمواطنين، مما دفع بعض النواب حينذاك بالحديث حول امكانية فصل الشهر العقارى عن الوزارة وجعله هيئة مستقلة، أو تابع لهيئة بعينها، مشددا على ضرورة أن يكون هناك خطة عاجلة للتطوير والتجديد على مستوى الجمهورية.

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وطالب نصر الدين، حصر كافة المكاتب على مستوى الجمهورية، للوقوف على أماكن العجز، ووضع خطة للتوزيع بشكل عادل بما يضمن تغطية كافة المناطق، مع مراعاة الكثافة السكانية، ويتم اعتماد خطة توزيع للمقار بناء على ذلك، لافتا إلى أن هناك بعض المناطق لا يوجد بها مكاتب للشهر العقارى، وعلى الرغم من الجهود الذاتية للمواطنين بشأن توفير مقر إلا أن هناك بعض العقبات التى تواجههم فى الانتهاء من الإجراءات مما يعقد الأمور.