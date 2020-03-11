قطع الكهرباء وركن السيارات.. جهاز القاهرة الجديدة يوجه 6 نصائح بسبب حالة الطقس السئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قدم جهاز القاهرة الجديدة، عدة نصائح للمواطنين، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة ظروف الطقس السئ، والذي من المتوقع أن يكون لمدة 3 أيام (الخميس - الجمعة- السبت)

وطالب الجهاز بعدم ركن السيارات أعلى بالوعات صرف الأمطار بالطرق الرئيسية والفرعية لضمان عملها بكفاءة وسهولة صيانتها أثناء الأمطار أن لزم الأمر.

- التأكد من صلاحية وتشغيل الطلمبات الغاطسة ببدرومات العمارات والفيلات.

- ركن السيارات خارج البدرومات في حال استمرار هطول الأمطار لفترات.

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- عدم ترك سيارات مصفوفة على حافة منحدر أو طريق مائل.

- القيادة بهدوء على الطرق وتجنب لاسرعات الزائدة.

- حال نزول الأمطار بكثافة قطع الكهرباء لعدم حدوث ماس كهربائي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار خلال الفترة من الخميس 12 مارس وحتى السبت 14 مارس على مختلف أنحاء البلاد.