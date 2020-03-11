عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن يفوز في انتخابات الديمقراطيين بولاية ميسيسيبي

الأربعاء 11 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مساء الثلاثاء، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ميسيسيبي، وفق وسائل إعلام أمريكية.



وتوقّعت وسائل إعلام أمريكية، مساء الثلاثاء، لدى إغلاق صناديق الاقتراع أن يفوز بايدن على منافسه السناتور الاشتراكي بيرني ساندرز في ولايتي ميسيسيبي وميسوري.

وبحسب هذه التوقّات فإنّ المعتدل بايدن (77 عاماً) سيفوز بالقسم الأكبر من مندوبي ميسوري، الولاية الريفية الواقعة في الغرب الأوسط، والبالغ عددهم 68 مندوباً، وبجميع مندوبي ولاية ميسيسيبي الواقعة في جنوب البلاد والبالغ عددهم 36 مندوباً.

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ويأمل المرشح الديمقراطي جو بايدن في تعزيز صدارته كأبرز المرشحين حظا بالفوز في الانتخابات التي تجري الثلاثاء في 6 ولايات أمريكية تمهيدا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ويدلي ملايين الناخبين الأمريكيين بأصواتهم في 6 ولايات، حيث تجرى تلك الانتخابات التمهيدية في آخر الولايات المتبقية وهي ميتشجان وواشنطن وميسوري وميسيسيبي وإيداهو ونورث داكوتا.

وتشكل تلك الانتخابات اختبارا حاسما لبيرني ساندرز للتغلب على الزخم الذي حققه جو بايدن في الثلاثاء الكبير الأسبوع الماضي.

ويبدو بايدن المرشح الأوفر حظا لدى السياسيين والكتاب حيث كشف الاستطلاع الذي أجراه مركز إيبك "إم آر إيه" لصالح اتحاد ديترويت للصحافة الحرة، تقدم بايدن على ساندرز بـ24 نقطة.

كما كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن إن"، الإثنين، عن تقدم نائب الرئيس السابق على ساندرز بـ16 نقطة.