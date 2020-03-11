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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. السعودية تسجل إصابة جديدة بكورونا لمصري

الأربعاء 11 مارس 2020

الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، قادمًا من نيويورك متجهًا إلى القاهرة عبر مطار الملك عبد العزيز بجدة.

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ونشرت وزارة الصحة السعودية على حسابها على "تويتر": "تعلن عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد١٩)، لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، قادمًا من نيويورك متجهًا إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة، حيث رصدت كاميرات الرقابة الصحية الحرارية ارتفاعًا في درجة حرارة المريض".

وأضافت وزارة الصحة: "أنه تم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة. وكان الراكب موجودًا في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ ١٤ يومًا السابقة لقدومه إلى مطار جدة. وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجلة لفيروس كورونا الجديد داخل المملكة ٢١ حالة".