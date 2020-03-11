شكرا لقرائتكم بايدن يحقق انتصارا حاسما بمشيغان ويقترب من ملاقاة ترمب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في انتخابات الديمقراطيين بولاية ميشيغان الهامة على السيناتور بيرني ساندرز، وانتزع انتصارا في ولاية غنية بالمندوبين والتي ستكون حاسمة لحظوظ الديمقراطيين في الانتخابات العامة وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

بايدن وساندرز (أرشيفية- فرانس برس)

ومن المرجح أن يضيف هذا الفوز الشعور بحتمية فوز بايدن بالترشح عن الحزب الديموقراطي لملاقاة ترمب بعد انتصاراته في يوم الثلاثاء الكبير.

وحقق بايدن انتصارات في ثلاثة ولايات من ست ولايات حتى الآن وهي ميشغان وميسيسيبي وميزوري بانتظار واشنطن وإيداهو وداكوتا الشمالية. وسيتحتم على ساندرز اتخاذ قرار حاسم بعد هذه النتائج إما الإقرار بفوز بايدن أو الدخول في معركة خاسرة ضد بايدن في الانتخابات التمهيدية المقبلة.

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وكتب بايدن على تويتر "شكرا ميشيغان".

ويعطي هذا الفوز بايدن حصة الأسد من مندوبي الولاية الـ125 الذين سيشاركون في المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي الذي سيختار مرشحا لمنافسة الرئيس دونالد ترمب.

وقبل انتخابات الثلاثاء كان بايدن قد جمع 670 مندوبا مقابل 574 لساندرز.

ولا يزال أمام بايدن وساندرز نحو أكثر من نصف 57 جولة انتخابات تمهيدية، وعلى المرشح الفائز أن يجمع 1,991 مندوبا لضمان نيل الترشيح.

جو بايدن

بيرني ساندرز و جو بايدن خلال مناظرة انتخابية

ترمب بايدن

جو بايدن

جو بايدن