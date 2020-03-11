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بايدن يفوز بولاية ميشيغان في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


واشنطن: توقعت وسائل إعلام أميركية فوز جو بايدن بمندوبي ولاية ميشيغان في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الثلاثاء، حيث أظهرت استطلاعات الناخبين انتزاعه انتصارا حاسما على بيرني ساندرز يعزز تقدمه لنيل ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية.

ويتفوق بايدن في استطلاعات أولية لناخبين بعشر نقاط صلبة على ساندرز الذي فاز بالولاية الشمالية في الانتخابات التمهيدية قبل أربع سنوات.

وهذا هو الفوز الثالث المرجح لبايدن هذه الليلة بعد ولايتي ميسيسيبي وميسوري، وأكبر جائزة لهذا اليوم في الانتخابات التمهيدية التي تشمل ست ولايات.

وكتب بايدن على تويتر "شكرا ميشيغان".

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ويعطي هذا الفوز بايدن حصة الاسد من مندوبي الولاية ال125 الذين سيشاركون في المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي الذي سيختار مرشحا لمنافسة الرئيس دونالد ترامب.

وقبل انتخابات الثلاثاء كان بايدن قد جمع 670 مندوبا مقابل 574 لساندرز.

ولا يزال أمام بايدن وساندرز نحو أكثر من نصف 57 جولة انتخابات تمهيدية،وعلى المرشح الفائز أن يجمع 1,991 مندوبا لضمان نيل الترشيح.

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