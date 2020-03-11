شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تعرف على التغييرات فى الهيكل التنظيمى لحزب مستقبل وطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر حزب مستقبل وطن، بيانا صحفيا منذ قليل بتغييرات فى الهيكل التنظيمي داخل حزب مستقبل وطن.

وجاءت تغييرات الهيكل التنظيمي كالاتى، تعيين المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، والمهندس حسام الخولى نائبا لرئيس الحزب، والمستشار عصام هلال الأمين العام المساعد، ومحمد الجارحى، الأمين العام المساعد، وأمين الشباب، واللواء يحيى العيسوى أمين التنظيم المركزية، والمهندس أحمد صبرى، أمين المجالس المحلية بالحزب، والنائب فخرى طايل أمين شئون العلاقات الحكومية بالحزب.

Advertisements

الجدير بالذكر أن مستقبل وطن أعلن اختيار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الوهاب، رئيسا للحزب.

هذا وقد اجتمع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، بجلسة ودية، بالمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، ومع عدداً من أعضاء الأمانة المركزية، وقيادات حزب مستقبل وطن.

ومن المقرر أن يبدأ رئيس الحزب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في قيادة الإجتماعات التنظيمية مع أمناء الحزب بالمحافظات، بدءا من الأحد المقبل.