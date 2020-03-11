شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة عامة بـ"النواب"لحل أزمة الكثافة الطلابية بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عبد الكريم زكريا، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الحد من زيادة كثافة التلاميذ في الفصول الدراسية، وخطة الوزارة فى التعامل مع هذا الملف الحيوى، سواء على المدى القصير أو على المدى البعيد، خاصة بالتزامن مع الحديث عن بعض الأمراض الفيروسية المنتشرة حاليا وخطورة الكثافة على الصحة العامة للتلاميذ وعلى القدرة الاستيعابية لهم أيضا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المنظومة التعليمية التى بدأت الدولة فى تطبيقها منذ سنوات تهدف للنهوض بمستوى التعليم، وهناك عدد من المحاور لضمان تحقيق ذلك الأمر، ولعل أزمة الكثافة الطلابية من أهم هذه المحاور، ولابد أن يكون هناك رؤية للتعامل مع زيادة الكثافة فى بعض المدارس، لما يمثله هذا الأمر من نتائج سلبية على استيعاب التلاميذ، بالإضافة للحد من التجمعات لمنع انتقال بعض الأمراض.

وطالب عضو البرلمان، حصر شامل لكافة المدارس التى يوجد بها كثافة عالية، للوقوف على الأسباب، ومن ثم بحث إنشاء عدد من الفصول على أن يتم إدراجها فى الخطة الاستثمارية المقبلة، بالإضافة إلى أن هناك عدد من المدارس التى صدر لها قرارات إزالة لكن لم يتم إعادة بناؤها حتى الآن، بسبب أن اشتراطات البناء غير متوفرة وفقا لهيئة الأبنية التعليمية، مما يتسبب فى زيادة الكثافة فى المدارس المجاورة.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الكثافة الطلابية من أبرز الملفات التى تستوجب خطة عاجلة للتعامل معها، مشددا على ضرورة أن تكون هناك خطة سنوية لزيادة أعداد الفصول على مستوى الجمهورية على ان يُراعى المناطق ذات الكثافة العالية فى الانشاء.