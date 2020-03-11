حظر المحمول والتصوير .. 7 إجراءات للمعلمين قبل اختبارات الترقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي: أعلنت الاكاديمية المهنية للمعلمين، عدة تعليمات للمعلمين المرشحين لاختبارات الترقي لعام 2019/2020 . وتبدأ اختبارات الترقي للمعلمين المرشحين للترقي للعام 2019-2020 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14/3/2020. وشددت الوزارة على أن اجتياز اختبارات الترقي تعتبر أحد متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي ولابد من استيفاء باقي الشروط. ويشنر "الخليج 365" 7 إجراءات للوزارة أثناء اختبارات الترقي عدم استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعات الاختبار ومن يخالف ذلك يعرض للمساءلة القانونية عدم تصوير قاعات الاختبار أو أي جزء من المادة الاختبارية أو نشرها بأي وسيلة Advertisements الالتزام بالمواعيد المحددة بالاخطار التوقيع في كشف الحضور قبل الاختبار وتوقيع انصراف قبل مغادرة قاعة الاختبارات الالتزام باحضار الاوراق المطلوبة كاملة (صورة الاخطار – صورة بطاقة الرقم القومي – صورة ايصال سداد الرسوم وليس الاصل) اتباع تعليمات هيئة الإشراف داخل المعمل اثناء أداء الاختبار المنتدبون او المتخلفون عن موعد الاختبار يجب التوجه إلى إدارة الفرع وإتباع التعليمات الخاصة بهم.

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