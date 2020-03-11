"جوجل" تزيل تطبيقًا إيرانيًا يدعي الكشف عن إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أزالت شركة جوجل الأمريكية تطبيقًا يدعى "AC19" من متجر"جوجل بلاي"، والذي طورته الحكومة الإيرانية لاكتشاف إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتتبعها.

وحذفت الشركة الأمريكية التطبيق بعد زيادة الجدل حوله، حيث اتهم العديد من المستخدمين الحكومة الإيرانية باستخدام الذعر الحاصل حول فيروس كورونا لخداع المواطنين، من أجل تثبيت التطبيق وجمع أرقام الهواتف وبيانات الموقع الجغرافي في الوقت الحقيقي.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قال الباحث في مجال البرامج الضارة ضمن نظام أندرويد في شركة الأمن "ESET"، لوكاس ستيفانكو: "بناءً على تحليل التطبيق وسلوكه، فإنه ليس تروجانًا خبيثًا أو برنامج تجسس، ولا يحتوي على أي سلوك مشبوه".

ولكن "جوجل" أزالت التطبيق تنفيذًا لسياسات "جوجل بلاي" بسبب المزاعم المضللة التي ساقها التطبيق، والمتمثلة في الكشف عن إصابات فيروس كورونا، وهو أمر مستحيل من خلال التطبيق، إذ يُجري مرضى فيروس كورونا المشبته بهم اختبارات، وتتأكد إصابتهم بعد إجراء تحليل ميكروبيولوجي لعينة مأخوذة من الحنجرة.

وكانت الحكومة الإيرانية قد أطلقت التطبيق في الأسبوع الماضي، ووفرته من خلال موقع ويب مخصص ومتجر جوجل بلاي الرسمي ومتاجر التطبيقات الأخرى، وذلك بعد أن أصبحت إيران واحدة من أكثر البلدان تأثرًا في العالم بفيروس كورونا، ومواجهتها أزمة صحية وطنية.

Advertisements

وأرسلت وزارة الصحة الإيرانية رسالة نصية قصيرة إلى جميع الإيرانيين بعد إصدارها للتطبيق تحثهم من خلالها على تثبيت التطبيق للتحقق من الأعراض المحتملة للفيروس، ويسمح التطبيق للمستخدمين بالتسجيل باستخدام رقم الهاتف، ومن ثم يطلب من الإيرانيين الإجابة على سلسلة من الأسئلة المتعلقة بأعراض فيروس كورونا.

وكانت تدور فكرة التطبيق حول السماح للإيرانيين بتحديد ما إذا كانت لديهم أعراض حادة، وذلك لمنع المواطنين من إغراق المستشفيات المحلية دون داع، ومع ذلك، يطلب التطبيق وصولًا إلى تفاصيل الموقع الجغرافي في الوقت الفعلي، ثم تُنقل فورًا إلى الخادم المتصل بالتطبيق.

وبالرغم من أن التطبيق يطلب الوصول إلى معلومات الموقع الجغرافي من خلال أذونات رسمية يجب على المستخدمين الموافقة عليها، إلا أن المخاوف ظهرت بعد معرفة أن التطبيق طورته شركة "Smart Land Strategy"، التي سبق أن طورت تطبيقات أخرى للنظام الإيراني.

وطورت هذه الشركة سابقًا نسختين من تطبيق "تليجرام" باسم "جولد تليجرام" و"هوت جرام"، وأزالت شركة جوجل التطبيقين بناءً على اتهامات بجمع بيانات المستخدم سرًا، وادعت التقارير في ذلك الوقت أن الشركة طورت التطبيقات بناءً على طلب وكالات الاستخبارات الإيرانية.

وبحسب تغريدة لوزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، جمعت الحكومة حتى الآن نقاط بيانات الموقع لأكثر من أربعة ملايين إيراني بمساعدة التطبيق.