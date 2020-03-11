توقعات بفوز بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في مسيسيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
ذكرت عدة وسائل إعلام أمريكية أن التوقعات تشير إلى أن تقدم نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز في ولاية مسيسيبي، إحدى الولايات الست التي تجري الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين الثلاثاء.
وتوقعت كل من شبكتي "سي إن إن" و "إن بي سي" الإخباريتين تفوق نائب الرئيس السابق في السباق، بينما تم إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0000 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء).
وكان من المتوقع أن يكون السباق في ولاية مسيسيبي، وهي ولاية تقع جنوبي البلاد وبها عدد كبير من الناخبين الأمريكيين من أصول إفريقية، لصالح بايدن. ويمثل الولاية 36 مندوبا.
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