"كان قادما من نيويورك".. الصحة السعودية: إصابة مصري بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء رصد إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لمواطن مصري في مطار جدة قادم من نيويورك.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء عن "رصد وتسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19- )، لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، قادما من نيويورك متجها إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة (غرب) المملكة".

وقال البيان إن "كاميرات الرقابة الصحية الحرارية رصدت ارتفاعا في درجة حرارة المريض، وتم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة".

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وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 21 حالة.

وطمأنت وزارة الصحة الجميع بأن جميع الحالات المعلن عنها معزولة حاليا، وجارِ التعامل معها وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وفق الإجراءات المعتمدة.

وأعلنت السعودية يوم الاثنين، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى كل من البحرين الإمارات والكويت والعراق ولبنان وسورية ومصر وكوريا الجنوبية وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وسلطنة عمان وتركيا وإسبانيا ضمن إجراءات مواجهة الفيروس.

كما شملت الإجراءات تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ 14 يوما السابقة لقدومه.​