محافظ الوادي الجديد: دراسة للاستفادة من ٨ آبار في مشروعات تنموية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخارجة - (أ ش أ):

أكد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط ضرورة دراسة الاستفادة من ٨ آبار بمركز بلاط تابعين للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية في إقامة مشروعات زراعية تنموية جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، مساء الثلاثاء، والدكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بديوان عام المحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك لبحث أوجه التعاون بين المحافظة والهيئة في تنمية المشروعات الزراعية على أرض المحافظة.

وقال المحافظ أنه تم الاتفاق على تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين المحافظة والهيئة من قبل، وتشكيل لجنة من المحافظة والهيئة وأعضاء من وزراتي الزراعة والري لدراسة استغلال الأرض التابعة للهيئة بمنطقة القرية الثالثو بقرى درب الأربعين بمركز باريس، وكذلك الوقوف على أسباب توقف مشروع توطين الشباب بأرض الشب، ووضع آلية لحل المشكلة واستغلال الأرض الاستغلال الأمثل بما يخدم التنمية الزراعية المستدامة في الوادي الجديد.