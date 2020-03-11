فريق أمني أمريكي يصل الخرطوم للمشاركة في تحقيقات محاولة اغتيال حمدوك اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الداخلية السودانية أن فريقا أمنيا من مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية، سيصل إلى الخرطوم اليوم الاربعاء، للمشاركة في التحقيقات الجارية حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وذكرت وزارة الداخلية السودانية، في تدوينة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" مساء الثلاثاء، أن الفريق مكون من ٣ خبراء أمنيين، وأنه يصل الخرطوم بتنسيق من وزارة الداخلية، لافتة إلى أن ذلك الأمر يأتي استجابة لقرارات مجلس الأمن والدفاع.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قرر أمس "التحري الفوري والاستعانة بالأصدقاء بما يسهم في كشف المتورطين وتقديمهم للعدالة".

وقال مارشال دونلنذى مساعد وزير الخزانة الأمريكي، خلال لقائه اليوم مع وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر، إنه سيتم التعاون مع السودان بدفع خبراء أمنيين لكشف حقيقة الهجوم على حمدوك.