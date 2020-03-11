تركيا تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا

أعلنت تركيا، الأربعاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد، مشيرة إلى أنّ المصاب رجل عاد مؤخّراً من رحلة إلى أوروبا وحالته الصحية "جيّدة".
وقال وزير الصحة، فخر الدين قوجة، في خطاب عبر التلفزيون إنّه "مساء الثلاثاءجاءت نتيجة اختبار مريض يُشتبه في أنّه يحمل فيروس كورونا إيجابية".
وأضاف أنّ المريض أصيب على الأرجح بمرض "كوفيد-19" خلال رحلة إلى دولة أوروبية، رافضاً في الوقت نفسه تحديدالمدينة التركية التي أدخل فيها المستشفى.
وتابع: "هذه أول حالة مؤكّدة في بلدنا (...) المريض رجل صحّته العامّة جيّدة"، مشدّداً على أنّ أفراد أسرة المريض وأقاربه وضعوا تحت المراقبة.
وتركيا التي يزيد عدد سكانها عن 80 مليون نسمة هي بلد سياحي بامتياز وقد استقبلت في 2019 حوالي 50 مليون زائر.
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