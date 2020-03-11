الأمم المتحدة تغلق مقرها الرئيسي فى نيويورك بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلنت هيئة الأمم المتحدة، إغلاق مقرها الرئيسى فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعليق الجولات المصحوبة بمرشدين مؤقتًا فى ضوء تفشى فيروس كورونا المستجد. فى ضوء تفشى فيروس كورونا المستجد. وكتب الحساب الرسمى للأمم المتحدة عبر تويتر: "تم إغلاق المقر الرئيسى للأمم المتحدة فى مدينة نيويورك حاليًا للجمهور، كما تم تعليق الجولات المصحوبة بمرشدين مؤقتًا فى ضوء تفشى فيروس كورونا المستجد". للأمم المتحدة فى مدينة نيويورك حاليًا للجمهور، كما تم تعليق الجولات المصحوبة بمرشدين مؤقتًا فى ضوء تفشى فيروس كورونا المستجد".

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