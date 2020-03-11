أعلنت هيئة الأمم المتحدة، إغلاق مقرها الرئيسى فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعليق الجولات المصحوبة بمرشدين مؤقتًافى ضوء تفشى فيروس كورونا المستجد.
وكتب الحساب الرسمى للأمم المتحدة عبر تويتر: "تم إغلاق المقر الرئيسىللأمم المتحدة فى مدينة نيويورك حاليًا للجمهور، كما تم تعليق الجولات المصحوبة بمرشدين مؤقتًا فى ضوء تفشى فيروس كورونا المستجد".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تغلق مقرها الرئيسي فى نيويورك بسبب تفشي فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.