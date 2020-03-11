كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد مصابي كورونا في إسرائيل لـ75 حالة بينهم طفل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في إسرائيل، إلى 75 حالة، بينهم طفل عمره 9 سنوات، وفقا لما أفادت قناة روسيا اليوم في خبر عاجل.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في البداية في مدينة ووهان بالصين، ثم انتشر إلى العديد من دول العالم، وقتل الآلاف وأصاب أكثر من مائة ألف شخص حتى الآن في عشرات الدول.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس الكورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى ٢٦ حالة سلبية، اليوم الثلاثاء، من أصل ٥٩ حالة التي تم الإعلان عنها، بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لـ5 حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.