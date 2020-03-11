شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تتخذ تدابير مهمة لمنع تفشي كورونا واحتوائه والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية اتخذت قرارات بشأن تدابير مهمة تتعلق بفيروس كورونا، تم إعلام الدول الأعضاء بها، مبينا أن هذه التدابير وقائية وتهدف إلى منع المرض واحتوائه إذا طرأ أمر ما.

جاءت هذه التصريحات ردا على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي بشأن تغيّر المناخ عُقد في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك اليوم.

وأعرب غوتيريش عن التزام الأمم المتحدة بالتعاون مع الدولة المضيفة، مفيدا أن المنظمة ملتزمة بالكامل بالتعاون مع السلطات في الدولة والولاية والمدينة كي تكون جزءا من الجهود المبذولة في نيويورك.

وفي رسالة مصوّرة وجهها السيّد غوتيريش إلى العامة نشرها على حسابه على توتير، أبان أن كورونا عبارة عن فيروس جديد ويمثل تحديا للجميع ولذا ينبغي البقاء على أتم الاستعداد والجهوزية للتصدي للمرض.

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وطلب الأمين العام من الجميع أن يحافظوا على صحتهم عبر اتباع النصائح الطبية والعلمية واتخاذ خطوات بسيطة وعملية كغسل اليدين بعناية وغيرها من النصائح التي وجهتها السلطات الصحية.

وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة على البقاء على اطّلاع ومتابعة كل ما يستجد من أحدث الإرشادات التي تقدمها الحكومات ومنظمة الصحة العالمية.

وقد قامت الأمم المتحدة في نيويورك بتحفيز موظفيها على العمل عن بُعد كما ألغت العديد من الأنشطة والاجتماعات، وتم تعليق الزيارات إلى المقرّ الدائم.

وأفاد الأمين العام غوتيريش أن سلامة وصحة الطاقم هي أولوية قصوى وأهم شاغل.