شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزيرة الصحة البريطانية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت صحيفة تايمز أوف لندن، أمس الثلاثاء، أن الأطباء شخصوا حالة وزيرة الدولة لشؤون الصحة في بريطانيا بأنها تعاني من الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت الصحيفة إن دوريس التي تخضع حاليا للعزل والرعاية الطبية كانت قد اجتمعت مع مئات الأشخاص في البرلمان الأسبوع المنصرم كما حضرت استقبالا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.
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