شكرا لقرائتكم خبر عن باشاغا ينقلب على السراج ويثير صراعات بين ميليشيات طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

بدأ وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، في تنفيذ مخطط الانقلاب على رئيس الحكومة فايز السراج بتحريض عدد من قادة الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، من أجل الانضواء تحت سيطرته، تمهيدا لسحب البساط من السراج والانفراد بمقاليد السلطة.

» ضوء أخضر

وبحسب المراقبين جاء ذلك بضوء أخضر من النظامين التركي والقطري بعد فشل السراج في إثبات وجوده بالمشهد السياسي الليبي، خلال الفترة الأخيرة، خصوصا في ظل التقدم الذي يحرزه الجيش الليبي لاستعادة العاصمة من قبضة الميليشيات والجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وقال الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف: باشاغا ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وينحدر من مصراتة، لذلك يريد الاعتماد على الميليشيات التابعة لها ليستمد نفوذه ويتمكن عبرها من إزاحة ميليشيا طرابلس التي شكلها فايز السراج عام 2018، وتضم 9 ميليشيات أبرزها ثوار طرابلس والردع والنواصي.

» إثارة الصراع

وشدد الشريف على أن باشاغا يريد إثارة الصراع بين قادة الميليشيات لتفكيكها من أجل السيطرة على القرار، مشيرا إلى أن الصراع لو انفجر بين هذه الميليشيات، فإن ذلك سيكون لمصلحة الجيش الوطني، خصوصا أن أغلب هذه الميليشيات من العصابات المأجورة التي تريد الحصول على مكاسب مالية.

وقال الشريف: باشاغا التقى مؤخرا بالسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ووعده بإنهاء الميليشيات، كما وعده في حال تكليفه بمهمة أكبر في المرحلة المقبلة، بإقامة قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي الليبية.

» تهريب واغتيالات

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على صعيد متصل، كشف الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، عن تهريب ما يقارب 25 مليار دولار من ليبيا إلى تركيا، بينها ملياران خلال الشهرين الماضيين، متهما النظام القطري بأنه وراء الاغتيالات السياسية في ليبيا، كما اتهم مخابرات تركيا باختطاف 650 ليبيا.

وحذر المسماري من أن تركيا تريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار، مؤكدا أن الجيش الليبي لا يحارب أشخاصا، بل يحارب إرهاب دول تسعى إلى تفتيت البلاد، لضرب المنطقة العربية.

» دعم الجيش

وأضاف الناطق باسم الجيش الوطني الليبي: إن هناك دولة أخرى تسعى إلى الحرب بالإنابة.

وأشار إلى أن الأوروبيين سيتحركون قريبا لمنع وصول إرهابيين إلى ليبيا وتهريب الأسلحة.

بدروه، أكد الباحث في الشؤون السياسية أيمن شبانة أن التدخل التركي في ليبيا، أسهم في التفاف الشعب الليبي حول الجيش الوطني في مواجهة الميليشيات المسلحة والقوات التركية، محذرا من أن تدخل أنقرة يُعقّد الوضع السياسي في ليبيا ويدعم الإرهابيين.

وأكد شبانة الذي يعمل مديرا لمركز الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أن حكومة الوفاق تفتقد للشرعية، كونها وُلِدت من رحم اتفاق الصخيرات الذي يشترط اعتمادها من مجلس النواب وهو ما لم يحدث.