شكرا لقرائتكم خبر عن عسكريون: الأمم المتحدة تشجع الميليشيات لتنفيذ الأجندة الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

رفضت القوات المشتركة في الساحل الغربي موقف الأمم المتحدة المتحيز لصالح ميليشيات الحوثي، وذلك بعد بيان بعثة الرقابة الأممية على تنفيذ اتفاق ستكهولم، الجنرال «أبيهجيت جوها» الذي قال فيه: إن عمليات الأحد الجوية للتحالف العربي الداعم لليمن ضد مراكز تجميع وتفخيخ قوارب حوثية موجهة عن بعد في منطقة الصليف شمال الحديدة، يمثل تهديدا لاتفاق ستوكهولم.

وقال العميد صادق دويد عضو القيادة المركزية للقوات المشتركة عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الإنتشار: إن مواقف الأمم المتحدة السلبية تجاه اتفاق ستوكهولم مشجعة لميليشيات الحوثي في تنفيذ الأجندة الإيرانية، التي تستهدف إغلاق أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وعبر دويد عن أسفه للموقف الأممي، مضيفا: للأسف، آمال الأمم المتحدة في إنجاح «ستوكهولم» ولو بالتغاضي عن خروقات الحوثيين وتقييدهم عمل الفريق الأممي في الحديدة، جعل الاتفاق رهينة العبث ونافذة تستغلها إيران لتهديد أمن الملاحة والتجارة الدوليتين في البحر الأحمر.

وأكد دويد أن إيران لن تحقق أهدافها في البحر الأحمر، قائلا: «وهذا ما لم تنله وذنبها، ولن يكون الاتفاق غطاء لمحاولات إرهابية بحرية».