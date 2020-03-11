عسكريون: الأمم المتحدة تشجع الميليشيات لتنفيذ الأجندة الإيرانية

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وقال العميد صادق دويد عضو القيادة المركزية للقوات المشتركة عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الإنتشار: إن مواقف الأمم المتحدة السلبية تجاه اتفاق ستوكهولم مشجعة لميليشيات الحوثي في تنفيذ الأجندة الإيرانية، التي تستهدف إغلاق أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
وعبر دويد عن أسفه للموقف الأممي، مضيفا: للأسف، آمال الأمم المتحدة في إنجاح «ستوكهولم» ولو بالتغاضي عن خروقات الحوثيين وتقييدهم عمل الفريق الأممي في الحديدة، جعل الاتفاق رهينة العبث ونافذة تستغلها إيران لتهديد أمن الملاحة والتجارة الدوليتين في البحر الأحمر.
وأكد دويد أن إيران لن تحقق أهدافها في البحر الأحمر، قائلا: «وهذا ما لم تنله وذنبها، ولن يكون الاتفاق غطاء لمحاولات إرهابية بحرية».
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