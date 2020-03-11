شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجو ترصد أول إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الصحة إتيني لونجوندو للصحفيين إن المريض مواطن كونجولي يعيش في فرنسا وعاد للكونجو في الثامن من مارس آذار دون أن تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس.
وأضاف الوزير أن السلطات فرضت حجرا صحيا على الشخص المصاب وعدد من المخالطين له.
ولم يظهر فيروس كورونا حتى الآن على نطاق واسع في دول أفريقيا جنوب الصحراء إذ جرى تسجيل عدد قليل من الحالات في نيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا والكاميرون وتوجو وبوركينا فاسو منذ فبراير، في حين سجلت دول شمال أفريقيا عشرات الحالات.
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