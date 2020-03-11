شكرا لقرائتكم خبر عن محلية البرلمان تناقش إنشاء محطة سكة حديد أمام جامعة كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعين لمناقشة اقتراح برغبة المقدم من النائب همام العادلي، بشأن رفع مستوى الخدمات داخل طائرات شركة مصر للطيران، بجانب الاقتراح برغبة المقدم من النائب بدير عبدالعزيز، بشأن إنشاء محطة سكة حديد أمام جامعة كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ، والاقتراحان برغبة المقدمان من النائب نورالدين عبدالرزاق الأول بشأن توفير الاعتماد المالي من وزارة النقل لإنشاء كوبري مشاة علوي يربط منطقة ساحل طما الغربي بمدينة طما – محافظة سوهاج، والثاني بشأن الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة من محور طما الجديد – محافظة سوهاج.

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن رصف طريق الديروتين من أول مفارق بهوت حتى مدخل القرية، ثم من أول كوبري الطيبة حتى مدخل قرية الطيبة من الجهة الأخرى – محافظة الدقهلية، بجانب الاقتراح برغبة المقدم من النائب يسري المغازي، بشأن ازدواج طريق المركز الإداري الجديد الستاموني – مركز بلقاس – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب غريب حسان، بشأن إنشاء ميدان وكوبري علوي بمدخل حي مبارك القديم أمام استراحة المغربي – محافظة جنوب سيناء.

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وتبحث اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن إعادة رصف الطريق الرابط بين قرى غرب الموهوب وأبو منقار وأبو هريرة – محافظة الوادي الجديد، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماح سعد جبرائيل، بشأن وضع صدادات شوكية أرضية تسمح للمركبات بعبور المزلقانات في اتجاه واحد، والاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن صرف التعويضات للأهالي عن نزع ملكية (274) فدانًا لإقامة كوبري محور نهر النيل – مركز سمالوط – محافظة المنيا، والاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب عامر الحناوي، بشأن إيقاف قطار VIP في محطة دراو – محافظة أسوان.

وتناقش اللجنة، الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب نضال السعيد، بشأن، الأول تنفيذ بلاط إنترلوك لشوارع السلام، إبراهيم الدسوقي، عبدالفتاح جعفر - بيجام - شبرا الخيمة- محافظة القليوبية، والثاني عمل بلاط إنترلوك للشوارع الرئيسية في منطقة بيجام - حي غرب شبرا الخيمة – محافظة القاهرة، بجانب الاقتراح برغبة المقدم من النائب رضا البلتاجي، بشأن ضم مسار الترام القديم لتوسعة شوارع حي حلوان- محافظة القاهرة.