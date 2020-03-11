وزيرة الصحة البريطانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريس مساء أمس الثلاثاء إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد صدور التحاليل الطبية اللازمة والتي كانت إيجابية. الوزيرة لم تجد من حل سوى الخضوع إلى العزل الصحي الانفرادي واتباع التعليمات الصحية اللازمة في انتظار تماثلها للشفاء. بالتوازي مع فتح تحقيق بخصوص هويات الأشخاص الذين قابلتهم الوزيرة بغية تحديد مصدر العدوى. يذكر ان انقلترا سجلت 382 حالة إصابة بالفيروس مقابل 6 وفيات.

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