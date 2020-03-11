تركيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلن وزارة الصحة التركي، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

كما أشار الوزير فخر الدين قوجة إلى أن المصاب قيد العزل الطبي، مضيفًا إلى أن العدوى وصلت إليه من خلال زيارة له إلى أوروبا.

وأضاف أنه جرى عزل هذا المصاب عن العالم الخارجي، ولا يمكن له أن يهدد المجتمع، مبينًا أنه أصيب جراء تواجده في أوروبا.

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ونوه إلى أن حالته الصحية العامة جيدة، وجرى الحجر على أفراد عائلته والمحيطين به.

وقد شهدت تركيا مؤخرًا اتخاذ سلسلة من التدابير للحيلولة دون دخول فيروس “كورونا” للبلاد، وشملت هذه التدبير إغلاق الحدود بين تركيا وإيران مؤقتاً ووقف الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول التي تشهد انتشارًا للفيروس.

يأتي ذلك بينما يكافح نحو 100 بلد حول العالم لمجابهة واحتواء الفيروس الذي ظهر في الصين نهاية العام الماضي، وانتشر بشكل سريع ليصيب نحو 115 ألف شخص حول العالم حتى اليوم، وقتل أكثر من 4 آلاف آخرين.