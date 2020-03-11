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وزيرة الصحة تطمئن المصريين: الوضع مستقر ومطار القاهرة من أوائل المطبقين لخطة الوقاية

الأربعاء 11 مارس 2020

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية، إن مصر من الدول منخفضة الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19".



وأكدت "زايد" أن مصر تتبنى الخطط الوقائية والاحترازية، وتقوم بتشخيص الحالات أولاً بأول، موضحة أن اكتشاف الحالة الأولى في مصر لأجنبي حامل للفيروس بدون أعراض، أظهر قوة الخطة الاحترازية والوقائية للدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدولة للإعلام، الثلاثاء، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-١٩" في مصر، وصل إلى ٥٩ حالة، منها ٨ حالات تم اكتشافها بشكل مباشر، بالإضافة إلى ٥١ حالة تم اكتشافها ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تقوم بها الفرق الطبية والوقائية في مصر، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ووفق إرشاداتها.

ولفتت إلى أنه تمت الاستجابة لمنظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية، فور الإبلاغ بالاشتباه في إصابات على إحدى البواخر النيلية.

وأوضحت: "تم سحب عينات عشوائية للزائرين والعاملين بتلك الباخرة بنسبة ٥٠٪؜، وأظهرت التحاليل إيجابية نتائج بعض الحالات لكن بدون أعراض".

وأكدت أنه تبع ذلك إجراء تحاليل الـ"pcr" لجميع الموجودين على الباخرة، وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفى المخصص للعزل، لتلقي الرعاية الطبية وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أنه في إطار حرص الدولة المصرية على متابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، والاطمئنان على الأفراد في المحافظات السياحية، سواء السائحين أو المصريين العاملين بقطاع السياحة، تم سحب 558 عينة من البواخر النيلية والفنادق الثابتة بمحافظتي الأقصر وأسوان، وجاءت نتيجة تحاليلها جميعها سلبية.

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وأكدت وزيرة الصحة المصرية أنها اطمأنت على جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة خلال جولتها بمحافظة الأقصر.

وقالت "زايد" إن مصر من أولى الدول التي اتخذت جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد، فور إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار الفيروس بدولة الصين في أوائل شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وأكدت وزيرة الصحة أن مطار القاهرة من ضمن أول ٣ مطارات في العالم بدأت تطبيق الخطة الوقائية الاحترازية، وأن مصر من أول ٤ دول في المنطقة والشرق الأوسط حصلت على كواشف الفيروس.

وأكدت أنه تم تفعيل خطة احترازية لاستخدام كواشف حديثة (الكاشف السريع)، تظهر نتيجة العينة خلال ٣٠ دقيقة فقط، وسيتم تفعيلها بدءاً من الأربعاء، في جميع منافذ مصر البرية والبحرية والجوية.

وأشارت إلى أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الأطقم الطبية بجميع المستشفيات، مشيدة بنجاح الفرق الطبية والوقائية في عملية نقل المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية إلى الحجر الصحي المخصص.

ولفتت إلى استمرار الخطة التوعوية والوقائية التي تطبقها وزارة الصحة والسكان لحماية الطلاب بالمدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والأجهزة المعنية، مشيرة إلى أنه لا توجد حاجة لإغلاق المدارس في مصر حتى الآن، وأن "التوعية في المدارس ممتازة".

وأوضحت أن جميع التقارير التي تصدر عن الوزارة تكون بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، ويتم تبادل البيانات والخبرات مع المنظمة أولاً بأول.

وقالت "زايد" إن هناك 26 حالة تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا حتى الآن، من أصل 59 حالة التي ثبتت إيجابيتها، منها الحالة الأولى للأجنبي المكتشف إصابته في مصر، وجاءت نتيجة تحاليله سلبية وتم تعافيه وغادر الحجر الصحي.

ولفتت إلى أنه تتم متابعة الحالة الصحية لـ25 حالة المتبقية بمكان الحجر الصحي المخصص، مؤكدة أنه تتم إعادة إجراء التحاليل اللازمة لباقي الحالات ومتابعة حالتهم الصحية بشكل دوري.