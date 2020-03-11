قيادي إخواني يدعو لتنفيذ عمليات إرهابية في ليبيا ومصر والإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا سامي الأطرش عضو تنظيم الإخوان الإرهابي ورئيس ما يسمى بالمكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير في طرابلس، لتنفيذ عمليات انتحارية إرهابية في شرق ليبيا ومصر والإمارات.
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وجاءت الدعوة المثيرة التي أطلقها الإخواني سامي الأطرش عبر قناة "ليبيا بانوراما"، الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء، حزب جماعة الإخوان في ليبيا.
وقال الأطرش في دعوته للإرهاب: "إن تنفيذ العمليات الإرهابية في شرق ليبيا ودول الجوار مثل مصر والإمارات، سيسهل على (الوفاق) السيطرة على المعركة في طرابلس، في محاولة لنقل الأزمة الليبية والصراع المليشياوي إلى دول الجوار".
ويسعى الإخوان والمليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا لإثارة الفوضى في ليبيا، لا سيما العاصمة الليبية طرابلس منذ عام 2011، إلا أن تحركات الجيش الليبي وإطلاق عمليات الكرامة في مواجهة المليشيات الإرهابية تمكنت من تطهير الأراضي الليبية من المليشيات، ما عدا العاصمة التي تخضع لسيطرة حكومة "الوفاق" المدعومة من تركيا التي أصبحت تمركزاً للمليشيات الإرهابية والمرتزقة السوريين ممن جلبتهم أنقرة إلى البلاد.
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