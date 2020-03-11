عاجل ..إصابة وزيرة الصحة البريطانية "نادين دوريس" بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة البريطانية، "نادين دوريس"، في بيان لها أمس الثلاثاء، إن التحاليل الطبية أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضافت "درويس" في البيان الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "BBc"، إنه بمجرد إبلاغها بنتيجة التحاليل اتخذت جميع الاحتياطات الموصى بها، وعزلت نفسها في المنزل".

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وأكدت أنه سيتم اجراء فحوصات لطاقم مكتبها والأشخاص الذين خالطتهم فى الفترة الماضية.

جديرا بالذكر أن بريطانيا سجلت 6 وفيات بفيروس كورونا فيما أصيب بالفيروس أكثر من 380 شخصاً.