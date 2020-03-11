عاجل ..إصابة وزيرة الصحة البريطانية "نادين دوريس" بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة البريطانية، "نادين دوريس"، في بيان لها أمس الثلاثاء، إن التحاليل الطبية أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وأضافت "درويس" في البيان الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "BBc"، إنه بمجرد إبلاغها بنتيجة التحاليل اتخذت جميع الاحتياطات الموصى بها، وعزلت نفسها في المنزل".
وأكدت أنه سيتم اجراء فحوصات لطاقم مكتبها والأشخاص الذين خالطتهم فى الفترة الماضية.
جديرا بالذكر أن بريطانيا سجلت 6 وفيات بفيروس كورونا فيما أصيب بالفيروس أكثر من 380 شخصاً.
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