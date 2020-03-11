تركيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" فى البلاد

أعلن وزير الصحة التركى "فخر الدين قوجة"، مساء الثلاثاء، إن الفحوصات التى أجريت لأحد المشتبه بهم أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد ليصبح أول حالة مؤكدة بالبلاد .
وتابع "قوجة" أن المريض قيد العزل الطبى حاليا، وأن أفراد عائلته تحت الملاحظة,وبحسب وكالة "أناضول"، التركية، قال فخر الدين كوجه وزير الصحة التركي إن المريض قيد الحجر الصحي التام في الوقت الحالي.
وتتهم السلطات التركية بالتعتيم على حجم الإصابات الحقيقي بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، في الوقت الذي تجاور فيه تركيا دول تشهد تفشيا للفيروس، وخاصة إيران.
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