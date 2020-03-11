شكك الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في خطورة وأبعاد المشكلة المتعلقة بتفشي فيروس كورونا معتبراً أن "القضية تعد فبركة إعلامية إلى حد كبير"، مشيراً إلى أنه "من الواضح أن القضية موجودة، لكنها غير كبيرة. وكما أتصور، فإن هذه القصة المتعلقة بفيروس كورونا افتراء إلى حد كبير. والأمور ليست كما تروج لها وسائل الإعلام في العالم".
وتشير معطيات وزارة الصحة في البرازيل إلى تسجيل 30 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما يخضع نحو ألف شخص للفحوصات الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرازيل: قضية كورونا موجودة لكن تضخيمها هو فبركة إعلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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