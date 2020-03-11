البنتاغون يعترف بتقديم دعم لطالبان في محاربة داعش

أقر قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية كينيث ماكينزي بتقديم الولايات المتحدة "دعما محدودا" لحركة طالبان في محاربتها تنظيم "داعش" في أفغانستان.
وأشار ماكينزي، خلال جلسة استماع في مجلس النواب، إلى أنه "خلال الأشهر الأخيرة رأينا حركة طالبان تقلص وتنهي وجود داعش في ولاية ننكرهار، وهم قاموا بذلك بشكل فعال"، لافتاً إلى أن الظروف في هذه المنطقة تعتبر من الأصعب من ناحية خوض العمليات القتالية، مضيفا أن "طالبان" فقدت الكثير من مقاتليها هناك.
وردا على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تقدم دعما للحركة، أوضح ماكينزي أن "الدعم من قبلنا كان محدودا جدا".
وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت في وقت سابق دولا أخرى، بما فيها روسيا وإيران وباكستان بدعم "طالبان"، وعرقلة عملية السلام في أفغانستان.
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