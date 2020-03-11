السيسي يوجه رسالة إلى رئيس الإمارات بشأن سد النهضة

أعلن المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الخارجية المصرية​ أحمد حافظ ان "الوزير ​سامح شكري​، سلم نظيره ​الإمارات​ي عبد الله بن زايد، رسالة من الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ لنظيره الإماراتي خليفة بن زايد حول تطورات أزمة سد "النهضة".

وأكد شكري خلال اللقاء على "التطلع لمواصلة الإمارات دعمها لمصر، لا سيما في إطار القرار العربي الصادر مؤخراً عن الاجتماع الوزاري العربي الأخير في شأن ملف سد "النهضة".

بدوره شدد بن زايد على "مساندة بلاده لمصر ودعم كل ما يصون ​الأمن​ القومي المصري"، مشيراً الى "ما تمثله العلاقة مع مصر من أهمية خاصة لبلاده"، مشددا على "ارتباط الأمن القومي لكل من البلدين".