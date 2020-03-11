وزارة الري والمياه في مصر تعلن حالة الطوارئ والاستنفار العام

أعلن وزير الموارد المائية والري في مصر محمد عبد العاطي، ​حالة الطوارئ​ والاستنفار العام لمواجهة ​حالة الطقس​ السيئة التي ستواجهها البلاد خلال الأيام القادمة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والقيادات التنفيذية للوزارة لاستعراض خطة مواجهه النوبة القادمة من ​الأمطار​ و​السيول​ التي تضرب البلاد خلال الفترة 12-14 آذار الجاري. وأعطى عبد العاطي أوامره بإعلان حالة الطوارئ والاستنفار العام لكافة أجهزه الوزارة مع مراجعة محطات الرفع ومخارج السيول وحالة ​السدود​ وتخفيض مناسيب ​المصارف​، خصوصا في الدلتا ومراجعة مهمات مراكز الطوارئ مع التنسيق مع المحافظين وتشكيل غرف عمليات على مدار الساعة للتعامل مع الموقف .

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