إرتفاع عدد الإصابات بالولايات المتحدة بكورونا إلى 849 وعدد الوفيات 27

لفتت وسائل إعلام أميركية إلى أنه تم إرتفاع عدد الإصابات ب​الولايات المتحدة​ ب​كورونا​ إلى 849 وعدد الوفيات 27.

هذا وأشارت إدارة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأميركية وحكومات الولايات والحكومات المحلية، الى أن عدد المواطنين الذين تمت إعادتهم من الخارج بلغ 49 حالة من بينها 3 حالات من مدينة "ووهان" الصينية و46 حالة ممن كانوا على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي وضعت السلطات اليابانية كل من كان على متنها في الحجر الصحي بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس.