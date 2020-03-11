سلطات مصر تُسجّل إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 60

اعلنت السلطات المصرية تسجيل إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع عدد الإصابات إلى 60 ​​​​​​.

وكانت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد قد أعلنت أن مصر من الدول منخفضة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حيث تتبنى ​الدولة​ الخطط الوقائية والاحترازية وتشخيص الحالات أولًا بأول، موضحة أن اكتشاف الحالة الأولى في مصر لأجنبي حامل للفيروس بدون أعراض أظهر قوة الخطة الاحترازية والوقائية للدولة.

ولفتت الوزيرة خلال كلمتها إلى أنه تمت الاستجابة ل​منظمة الصحة العالمية​ واللوائح الصحية الدولية فور الإبلاغ بالاشتباه في إصابات على إحدى البواخر النيلية، وتم سحب عينات عشوائية للزائرين والعاملين بتلك الباخرة بنسبة 50٪؜، وأظهرت التحاليل إيجابية نتائج بعض الحالات لكن بدون أعراض، مؤكدة أنه تبع ذلك إجراء تحاليل ال(pcr) لجميع المتواجدين على الباخرة، وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى ​مستشفى​ المخصص العزل لتلقي الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.