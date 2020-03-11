الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 61 مصاباً

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسرائيلية، في بيان لها، عن "ارتفاع عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ إلى 61 مصاباً"، مشيرة الى "فرض الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوماً على جميع العائدين من رحلات السفر إلى إسرائيل خشية تفشي فيروس كورونا".

هذا وشدد ​الجيش الإسرائيلي​ من إجراءاته لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد" في قواعده، وحظر على الجنود العائدين، من أية دولة كانت العودة إلى قواعدهم لفترة.