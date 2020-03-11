تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسعودية

افادت قناة "العربية" بأنه تم تسجيل إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في ​السعودية​، لمسافر مصري جاء من نيويورك لمصر عبر مطار الملك عبد العزيز.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت في وقت سابق أن الوضع الصحي للمصابين بفيروس كورونا جيد باستثناء حالة واحدة تعود لأميركي.​​​​​​​ كما أوضحت أن إجراءات الحد من التجمعات هي احترازية لمنع تفشي الفيروس.​​​​​​​

يذكر أن وزارة الصحة السعودية كانت أعلنت ليل الاثنين الثلاثاء عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بكورونا.​​​​​​​