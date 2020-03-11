الرئيس الأفغاني يوقع على مرسوم بشأن العفو عن سجناء من طالبان

أفاد المتحدث باسم رئاسة الدولة في أفغانستان صديق صديقي. أن الرئيس الأفغاني أشرف غني، مرسوما بشأن العفو عن سجناء من مقاتلي حركة طالبان وإطلاق سراحهم.
وأشار صديقي إلى أن "الرئيس غني وقع على مرسوم من شأنه أن يسهل إطلاق سراح سجناء طالبان، بما يتماشى مع إطار مقبول لإطلاق مفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية، وسيتم نشر تفاصيل المنشور غداً".
وقد توقع خمسة مسؤولين أفغان أن يتم هذا الأسبوع الإفراج عن أكثر من 1000 معتقل من عناصر "طالبان"، تمهيدا لإطلاق حوار مباشر بين الحكومة الأفغانية وممثلي الحركة المتمردة، فيما تتطلع "طالبان" إلى أن يشمل العفو الرئاسي 5 آلاف مقاتل معتقل.
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