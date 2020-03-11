أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه عن "تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في تركيا، مشيرا إلى أن المصاب وصلت إليه العدوى من خلال زيارته لأوروبا وتم عزله بشكل تام، وهو ذكر وحالته الصحية العامة جيدة، ولقد تم وضع أفراد عائلته وكل المحيطين به تحت الملاحظة".
ولفت قوجه إلى أن "تسجل إصابة أو عدة إصابات بكورونا لا يعني أن الفيروس بات وباءً".
وكان الوزير التركي قد أفاد منذ ساعات بأن "احتمالية وصول فيروس كورونا إلى تركيا "كبيرة للغاية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة التركي: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.