وزير الصحة التركي: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد

أعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر الدين قوجه عن "تسجيل أول حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ في ​تركيا​، مشيرا إلى أن المصاب وصلت إليه العدوى من خلال زيارته لأوروبا وتم عزله بشكل تام، وهو ذكر وحالته الصحية العامة جيدة، ولقد تم وضع أفراد عائلته وكل المحيطين به تحت الملاحظة".

ولفت قوجه إلى أن "تسجل إصابة أو عدة إصابات بكورونا لا يعني أن الفيروس بات وباءً".

وكان الوزير التركي قد أفاد منذ ساعات بأن "احتمالية وصول فيروس كورونا إلى تركيا "كبيرة للغاية".