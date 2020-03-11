استخدام الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين معارضين في فنزويلا

أفادت قناة TVV التلفزيونية في ​فنزويلا​ بأن ​الشرطة​ استخدمت ​الغاز​ المسيل للدموع لتفريق مظاهرة لأنصار المعارضة في العاصمة كاراكاس، حيث قامت قوات الشرطة بقطع الطريق أمام المسيرة المناهضة لحكم الرئيس ​نيكولاس مادورو​، التي ترأسها زعيم المعارضة، ​خوان غوايدو​، قبل أن تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع ضد ​المحتجين​.

من جهتها، أوردت صحيفة "ناسيونال" الفنزويلية أن ​قوات الأمن​ لجأت إلى قنابل الغاز بعدما بدأ مجهولون في بقذف "أشياء ثقيلة" على الشرطيين.