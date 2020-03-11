أفادت قناة TVV التلفزيونية في فنزويلا بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة لأنصار المعارضة في العاصمة كاراكاس، حيث قامت قوات الشرطة بقطع الطريق أمام المسيرة المناهضة لحكم الرئيس نيكولاس مادورو، التي ترأسها زعيم المعارضة، خوان غوايدو، قبل أن تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين.
من جهتها، أوردت صحيفة "ناسيونال" الفنزويلية أن قوات الأمن لجأت إلى قنابل الغاز بعدما بدأ مجهولون في بقذف "أشياء ثقيلة" على الشرطيين.
كانت هذه تفاصيل خبر استخدام الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين معارضين في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.