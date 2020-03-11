رئيس الوزراء الإسباني: لتخفيف اللوائح المالية الأوروبية للحد من تداعيات كورونا الاقتصادية

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشير، بعد اجتماع لزعماء ​الاتحاد الأوروبي​ "عزم بلاده ضمان توريد ​الأدوية​، وفتح خطوط ائتمان للشركات الصغيرة، كجزء من برنامج يهدف إلى التخفيف من حدة انتشار ​فيروس كورونا​ على ​الاقتصاد​"، داعياً لـ"تخفيف القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، بهدف مساعدة اقتصاده بشكل أكبر في مواجهة تفشي الفيروس".

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