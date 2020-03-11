وكيل الأزهر في مصر يحدد ضوابط تنظيمية لمواجهة ظهور فيروس كورونا

أصدر وكيل ​الأزهر​ الشريف الشيخ صالح عباس، بيانا حدد فيه الضوابط التنظيمية لمواجهة ​فيروس كورونا​ بمختلف قطاعات الأزهر، تماشيا مع التوجهات ​وزارة الصحة​ المصرية و​منظمة الصحة العالمية​. وأوصى البيان "بتعليق التجمعات بشتى أشكالها إلا عند الضرورة القصوى، وبعد العرض على السلطة المختصة، وتفعيل دور الزائرة الصحية بالمعاهد الأزهرية والاهتمام بالمتابعة المستمرة للطلاب، وإطلاق حملات توعية واسعة النطاق وتشمل برنامج وقاية يتضمن التوعية من الأوبئة والاهتمام بالنظافة، نشر وتوزيع بوسترات التوعية الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية".

كما طلب البيان "تقييد حركة سفر الطلاب الوافدين والعرض على السلطة المختصة قبل إصدار أي موافقة، ومتابعة رش وتطهير جميع المباني والمقرات والحجرات والتوجيه بمتابعة التهوية والنظافة باستمرار، ووقف حركة سفر المبعوثين بالقطاع الدعوي، والرجوع إلى سفارة الدولة المعنية قبل السماح بالسفر، وذلك بعد العرض على السلطة المختصة، بالإضافة إلى تجهيز غرف حجر صحي لاستخدامها في حالة الاشتباه في أي حالة إصابة​​​​​​​".



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