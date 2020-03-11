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لندن: أعلنت نادين دوريس، النائبة المحافظة في مجلس العموم البريطاني والوزيرة المنتدبة لدى وزارة الصحة أنّها خضعت لفحص مخبري أكّد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقالت دوريس (62 عاماً) العضو في حكومة بوريس جونسون في بيان "بوسعي أن أؤكّد أن الفحص أثبت أنّني مصابة بفيروس كورونا... وأنني في العزل الصحي في منزلي".
والوزير المنتدب هو عضو في الحكومة لكنّ مرتبته هي دون الوزير ووزير الدولة.
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كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة منتدبة بوزارة الصحة البريطانية تعلن إصابتها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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