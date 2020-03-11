شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة فى البرلمان بسبب نفوق 41 حصانًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، باستدعاء السيد القصير وزير الزراعة، لمناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن ما أثير حول الهيئة الزراعية ومحطة الخيول التابعة لها، بخصوص نفوق عدد 41 حصانا، وذلك للوقوف على هذا الأمر، وما أثير من هذه المعلومات بشأن هذه القضية.

ولفت عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أنه على الرغم من هذه المعلومات إلا أن الهيئة أكدت أن ذلك غير صحيح، وقالت إن العدد 28 فقط بموجب الكشف الصادر من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، طبقا لتصريحات رئيس الهيئة، إلا أن مديرة المحطة صرحت بأن العدد 31، مما يستوجب ضرورة حضور الوزير للوقوف على الحقيقة وتضارب التصريحات والأرقام.

وأضاف تمراز، أن رئيس الهيئة قال إن المحطة حققت أرباحًا 27 مليون جنيه خلال عام 2019، وأرسل ذلك إلى مركز معلومات مجلس الوزراء، بينما نشرت المواقع وبعض الصحف كشوف بيع خيول المزادات التى عقدتها الهيئة الزراعية عام 2019 والتى بلغ عددها 3 مزادات والأسعار التى بيعت بها الخيول وثمنها 8 ملايين و600 ألف جنيه، فى حين أن المحطة أنفقت "أجور عاملين، دريس، دواء، شعير، برسيم، قش أرز " على خيول المحطة البالغ عددها 500 حصان مبلغ 26 مليون جنيه، مؤكدًا أنه من المفترض ألا يقل العائد عن 60 مليون جنيه، فالمستندات المتداولة تدعى أنه يوجد أكبر عملية لإهدار المال العام، وتسريب للخيول بالمحايلة على القانون، على حد قوله.