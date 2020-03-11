بايدن يلغي تجمعا انتخابيا في أوهايو بسبب مخاوف من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ألغى المنافس على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة جو بايدن، تجمعا انتخابيا في أوهايو، إحدى الولايات الست التي تجري الانتخابات التمهيدية للحزب يوم الثلاثاء المقبل، بسبب مخاوف من فيروس كورونا في ظل تزايد حالات الإصابة به في الولايات المتحدة.

وكتبت كيت بيدنجفيلد مديرة الاتصالات في الحملة على موقع تويتر: "تم إلغاء تجمعنا الليلة في كليفلاند بولاية أوهايو وفقا لتوجيهات من المسؤولين العموميين ومن منطلق الحذر الزائد. وسنواصل التشاور مع مسؤولي الصحة العامة وإرشادات الصحة العامة وسنصدر إعلانات حول الفعاليات المستقبلية".

وكان بيرني ساندرز، منافس بايدن على الترشح، قد ألغى بالفعل تجمعا انتخابيا له هناك.

وهناك ثلاث حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في ولاية أوهايو، وفقا لخريطة تفاعلية جمعتها جامعة جون هوبكنز، التي تضع حصيلة المصابين في الولايات المتحدة عند أكثر من 800 حالة.