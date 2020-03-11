تركيا تعلن أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل بلاده.

وأوضح قوجه - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الثلاثاء - أن المريض شخص كان على اتصال بدول في أوروبا وتم عزله بعد ظهور المرض.

ولم تتطرق السلطات التركية إلى المزيد حول ذلك.