تركيا تعلن أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (أ ش أ):
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل بلاده.
وأوضح قوجه - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الثلاثاء - أن المريض شخص كان على اتصال بدول في أوروبا وتم عزله بعد ظهور المرض.
ولم تتطرق السلطات التركية إلى المزيد حول ذلك.
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