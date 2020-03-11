إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريس، اليوم الأربعاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد بحسب بيان لها. وكانت بريطانيا، سجلت ٦ حالات وفاة بسبب الفيروس بجانب ٨٢ إصابة. وكتبت الوزيرة، في بيان بحسب ما نقلته شبكة الأخبار البريطانية "BBC"، "يمكنني التأكيد أن نتيجة خضوعي لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد جاء إيجابيا".

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